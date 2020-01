Exclusief voor abonnees Eén keer per jaar is Nederland het meest explosieve land van Europa Olaf Tempelman

04 januari 2020

10u22

Bron: De Volkskrant 1 In de nieuwjaarsnacht verandert het doorgaans strak geregelde Nederland in een onherkenbaar inferno. Waardoor gaan de remmen zo los dat de kosten de spuigaten uitlopen en van links tot rechts de roep om een vuurwerkverbod meer gehoor krijgt?

Wie weleens in Nederland woonachtige buitenlanders spreekt, weet dat ze dit land in de eerste nacht van het nieuwe jaar ‘nauwelijks herkennen’– dat ze versteld staan van het Nederland dat ze dán te zien krijgen: grootproducent van gegil en gekrijs, explosies en rookwolken, knalhard het luidruchtigste land van Europa.

Nergens investeren particulieren nog meer in vuurwerk dan in de noordwesthoek aan de Noordzee. Voor buitenlanders die bombardementen hebben meegemaakt, kan de Nederlandse nieuwjaarsnacht traumatisch zijn. Degenen die opstanden hebben meegemaakt, denken soms dat de revolutie is uitgebroken (één expat riep een keer spontaan: ‘het leger is met ons!’), anderen geloven simpelweg hun ogen niet.

