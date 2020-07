Een kebab? “Dat is dan 48 euro”: Turkse badplaats haalt coronaschade in met astronomische bedragen

AW

01 juli 2020

08u40

Bron: AD.nl

0

De horeca in Turkije probeert wanhopig de financiële schade van het vakantieseizoen in te halen. Om die reden moeten toeristen in de badplaats Bodrum niet raar opkijken van astronomische bedragen, zo melden Turkse media. Een kebab? “Dat is dan 48 euro alstublieft.”