Eén jaar na verdwijning Théo Hayez: waarom jogde hij in het pikkedonker? En waarom bleef hij 7 minuten stilstaan?

Een jaar na de verdwijning van Théo Hayez (18) weten we veel over de laatste uren voor zijn verdwijning in de Australische kustplaats Byron Bay. We weten precies waar hij vandaan kwam, waar hij naartoe ging en hoe snel hij wandelde. Toch blijft de grootste vraag onbeantwoord: wat is er met Théo gebeurd? De familie hoopt nog steeds dat getuigen die vraag ooit kunnen beantwoorden.