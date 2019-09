Een jaar na het Stint-drama in Oss: "Dana en Liva lagen hand in hand in het mortuarium" Maarten van Ast - Matthias Van den Bossche

20 september 2019

18u10

Bron: AD.nl 0 De vader van Dana en Liva, de twee zusjes die zijn omgekomen bij het spoorongeluk met de Stint (een elektrische bolderkar), precies een jaar geleden, heeft vanmiddag tijdens de herdenkingsdienst in het Nederlandse Oss (Noord-Brabant) iedereen bedankt die aan een vandaag onthuld gedenkteken heeft meegewerkt. Hij stond in een emotionele speech stil bij het verlies van zijn dochters. “Soms loop ik naar de kamer in de hoop dat daar twee hele mooie meisjes liggen.”

Bij het ongeval op een bewaakte spoorwegovergang in Oss, waarbij de Stint van een kinderdagverblijf werd gegrepen door een trein, kwamen vier kinderen van 4, 4, 6 en 8 jaar oud om het leven, waaronder de zusjes Dana en Liva.



Hun vader, wiens naam bewust niet is bekendgemaakt, begon zijn emotionele toespraak met te vertellen over een eerder familiedrama, elf jaar geleden, toen een eerste dochter van hem en zijn vrouw vroegtijdig kwam te overlijden. Tien jaar later verloor hij bij het dramatisch spoorongeluk Dana en Liva. Hun oudere zus, toen elf jaar oud, raakte zwaargewond maar overleefde. “Ze lag te vechten voor haar leven terwijl haar jongere twee zusjes samen zijn gestorven. Hand in hand lagen ze in het mortuarium.” Hij is trots op zijn oudste dochter, vooral op hoe ze met het grote verdriet omgaat, en hoe sterk ze revalideert.



De impact van het drama op het gezin is gigantisch: “We zijn nu een jaar verder en blijven hopen dat ze er op een dag weer zijn. Soms loop ik naar de kamer in de hoop dat daar twee hele mooie meisjes liggen.”

We zijn nu een jaar verder en blijven hopen dat ze er op een dag weer zijn Vader van Dana en Liva

Troost

Hij vindt het fijn dat er een monument komt ter nagedachtenis aan het drama, waar niet alleen zij, maar ook anderen troost kunnen vinden. “Een plek waar iedereen samen kan zijn.” In zijn speech bedankte hij daarom iedereen die het monument mogelijk heeft gemaakt, iedereen die van hen houdt, en in het bijzonder Dana en Liva: “We houden van jullie.”

Na afloop werden zwarte vlinders opgelaten en werd het herdenkingsmonument ‘Het Vlinderboek’ onthuld, een levensgroot opengeklapt boek waar vlinders op zitten. Daarna volgde een minuut stilte. De vlinders staan symbool voor de vier omgekomen kinderen.

De Stint mocht in Nederland na het drama niet meer de weg op. De oorzaak van het ongeval is nog altijd niet duidelijk. Een dikke week geleden gaf de Nederlandse Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geen positief advies voor een aangepaste versie van de Stint. Het voertuig voldoet volgens de RDW “op de meeste hoofdonderdelen (zoals de remmen, stuurinrichting en gordels) aan de eisen”. Volgens de dienst is de fabrikant Stintum Holding BV “op de goede weg”, maar zijn er nog tien openstaande punten.” De fabrikant maakte hierop bekend “op korte termijn” met een nieuwe aanvraag te komen.

Meer over Liva

Dana

Stint

RDW

Oss