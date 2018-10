Eén jaar na het referendum: demonstranten bezetten Catalaanse sporen en snelwegen TT

01 oktober 2018

09u27

Bron: El Pais, La Vanguardia, Belga 0 Het is vandaag exact é én jaar geleden dat de Catalaanse regering een onafhankelijkheidsreferendum organiseerde en zich daarmee de woede van de regering in Madrid op de hals haalde. In heel Cataloni ë wordt die verjaardag vandaag herdacht. In Barcelona en Girona werden vanmorgen de eerste snel- en spoorwegen bezet door demonstranten.

In heel de Spaanse regio is opgeroepen tot protest door de zogenaamde CDR's, de Comités ter Verdediging van de Republiek, lokale activistengroeperingen die na het illegale referendum van vorig jaar opgericht werden. In Barcelona liggen de grote verkeersassen stil, en demonstranten blokkeren verschillende snelwegen zoals de A7, de as in het noorden die Barcelona met Frankrijk verbindt. Ook de A2 tussen Barcelona en Madrid is afgesloten, liet de wegenregie weten.

In Girona, 100 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad, bestormden demonstranten het treinstation en bezetten ze de sporen van de hogesnelheidslijn. Daardoor moest een hogesnelheidstrein tegengehouden worden, aldus de nationale spoorwegmaatschappij Renfe.



Gisterenavond vonden in heel wat Catalaanse steden al optochten plaats, vandaag zijn er ook een aantal officiële herdenkingsmomenten in aanwezigheid van de Catalaanse regering, waaronder huidig premier Quim Torra.

Het referendum van vorig jaar werd door de Spaanse politie met alle middelen verhinderd, met honderden gewonden tot gevolg. Toenmalige premier Carles Puigdemont vluchtte naar ons land, waar hij nog altijd verblijft. Verschillende ministers uit zijn regering werden opgepakt en zitten vandaag nog altijd in de cel in afwachting van hun proces.

