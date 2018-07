Een jaar na het misbruikschandaal bij de Jehova's: "Men doet alsof er niets is gebeurd" Marinde van der Breggen en Rianne Oosterom

31 juli 2018

14u16

Bron: Trouw 1 Wat heeft de aandacht voor misbruik binnen de geloofsgemeenschap teweeggebracht bij de leden? Na een jaar doen kritische jehova’s hun verhaal.

Het was een eerste, voorzichtige daad van verzet: het moment dat Rafaël een brief met een vraag over seksueel misbruik in de brievenbus liet vallen, geadresseerd aan zijn gemeente van Jehova’s Getuigen. Zomaar het gesprek openen tijdens een bijeenkomst in de Koninkrijkszaal – zo heten de kerken van de getuigen – zag hij niet zitten. Overigens is hij ook niet zo’n trouwe bezoeker meer.

Hij had al langer twijfels over het misbruikbeleid van de getuigen. De artikelen die 'Trouw' een jaar geleden publiceerde over hoe de gemeenschap omgaat met seksueel misbruik, bevestigden wat hij eigenlijk al wist. Uit onderzoek van deze krant bleek dat kinderen niet goed worden beschermd en daders van seksueel misbruik vaak vrijuit gaan.

Getuigen zijn bang, voor het armageddon en voor uitsluiting

Het duurde maanden voor Rafaël antwoord kreeg op zijn vragen. De ouderlingen reageerden volgens hem vrijwel niet inhoudelijk, maar noemden een bijbeltekst waarin staat dat de wereld in de macht van de goddeloze ligt, waarmee de Satan wordt bedoeld. “Dat soort generalisaties moeten de aandacht afleiden van details”, zegt hij. “Daarmee kan je elk argument van tafel vegen.”

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN