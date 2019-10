Een jaar na drama: eerste 50 meter gelegd van nieuwe snelwegbrug in Genua ADN

01 oktober 2019

12u53

Bron: Belga 0 Iets meer dan een jaar na het drama in Genua waarbij 43 mensen om het leven kwamen bij de instorting van de Morandi-brug, is vandaag een eerste strook van 50 meter geplaatst van de nieuwe brug. Drie maanden geleden werd gestart met de bouw van de pijlers van de nieuwe brug die onder leiding van sterarchitect Renzo Piano verrijst.

Op 14 augustus 2018 stortte een 180 meter lang stuk van de Morandi-snelwegbrug naar beneden, samen met tientallen voertuigen en hun inzittenden. 43 mensen kwamen om het leven.

De brug moet 1.067 meter lang worden en krijgt de vorm van de kiel van een schip. De plaatsing van de eerste 50 meter ging gepaard met een ceremonie in aanwezigheid van premier Giuseppe Conte.



Nog steeds is trouwens niet duidelijk hoe het drama is kunnen gebeuren. Er loopt een onderzoek tegen meer dan zeventig personen en autowegexploitant Autostrade per l'Italia. Dat staat via het concern Atlantia onder controle van de familie Benetton.

Na de instorting bleek dat de stalen staven die de brug ondersteunden doorheen de jaren zwaar beschadigd waren geraakt door de zeelucht. Mogelijk werd de beschadiging nog verergerd door het zware verkeer: jaarlijks denderden 25 miljoen voertuigen over de brug.

Bekijk ook: Precies één jaar geleden stortte de Morandibrug in Genua in

Bekijk ook: Ingestorte snelwegbrug in Genua opgeblazen

Meer over Genua