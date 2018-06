Een jaar na de dodelijke brand in de Grenfelltoren: 72 gezinnen zitten nog steeds in een hotelkamer IVI

14 juni 2018

12u43

Bron: BBC, The Independent, AP, The Guardian 3 Tweeënzeventig doden: de trieste balans van een zware brand in de Grenfelltoren in Londen een jaar geleden. Het appartementsgebouw met 24 verdiepingen stond op korte tijd in lichterlaaie nadat een frigo op het vierde verdiep brand had veroorzaakt. De 256 mensen die de brand hebben overleefd, zagen hun woning in vlammen opgaan. De regering zou de overlevenden opvangen in hotels en binnen de drie weken een eigen woning geven. Maar een jaar na de ramp heeft minder dan de helft van de 203 huishoudens een vast onderkomen. Verschillende gezinnen met jonge kinderen leven al twaalf maanden in een hotelkamer met één bed en zonder keukentje om een maaltijd te bereiden.

Volgens de gemeenteraad van de Londense wijken Kensington en Chelsea hebben 198 gezinnen een nieuwe woonst toegezegd gekregen, maar slechts 82 onder hen zijn al verhuisd. De andere woningen zijn nog steeds niet klaar om in te trekken en dus blijven nog zeker 129 andere huishoudens in een tijdelijk verblijf - waarvan 72 gezinnen zelfs nog in hotels.

Verwijten

De regering heeft 235 miljoen pond gespendeerd om 307 woningen te kopen die bedoeld zijn voor de Grenfellbewoners. De lokale autoriteiten krijgen nu het verwijt dat ze te snel die woningen hebben aangekocht "om zichzelf in te dekken", zonder eerst na te denken over de noden van de gezinnen of het onderhoud dat nog nodig is vooraleer het bewoonbaar is.

Liefdadigheidsinstellingen en advocaten van overlevenden klagen dan ook de slechte kwaliteit aan van de woningen die worden voorgesteld door het bestuur. Zo zouden mensen kleine appartementen aangeboden krijgen - soms zelf in de kelderverdieping van een flatgebouw - waar geen ruimte is voor een living of andere basisnoden ontbreken. De woningen die nu nog gerenoveerd worden, zullen pas in 2019 klaar zijn.

Hotelkamer

Laure, een vrouw die haar appartement heeft verkocht aan de gemeente zodat Grenfellbewoners er kunnen intrekken, merkt op dat het appartement nog steeds leegstaat. “Ik kreeg te horen dat het appartement nog gerenoveerd werd om aan de standaarden van de autoriteiten te voldoen. Raar, want het appartement was voor de verkoop nog volledig vernieuwd. Ze hebben het in december overgekocht en het staat nog steeds leeg.”

De familie Alves, van Portugese afkomst, woonde op het 13de verdiep van de Grenfelltoren. Ze zijn alles kwijt geraakt in de brand, maar hebben gelukkig elkaar nog. Ze hebben zes maanden in een hotel gewoond en zijn daarna overgeplaatst naar een tijdelijk appartement. Nu wacht het gezin nog steeds op hun permanente woning. “Je beseft eerst niet hoe belangrijk het is om een plek te hebben waar je kan blijven en kan samenkomen of eten als een gezin”, zegt Fatima Alves. “Toen we enkel één kamer hadden in een hotel hadden we het heel moeilijk.” Fatima’s echtgenoot Miguel besefte al snel na de brand dat de belofte van Theresa May - om iedereen binnen drie weken een permanente verblijfplaats te geven - niet haalbaar zou zijn. “De politici hebben veel beloftes gemaakt waarvan zij - en wij - wisten dat ze onmogelijk waren om te houden.”

Ook het gezin van Mohammed Rasoul woont nog steeds in een hotelkamer. Met twee jonge kinderen is het voor hem en zijn vrouw niet gemakkelijk. “Weken zijn maanden geworden en maanden ondertussen een jaar”, zegt Rasoul tegen BBC. Het gezin deelde in de Grenfelltoren een appartement met Mohammed’s vader Ahmed. De man had het originele huurcontract ondertekend en zou nu het nieuwe contract ook moeten tekenen. Maar hij lijdt aan dementie en mag dus niets tekenen. Daarom heeft hun overplaatsing naar een permanente woonst vertraging opgelopen. Ze moeten nog tot zeker november in hun hotelkamer verblijven.

In lichterlaai

De brand is uitgebroken iets voor 01.00 uur op 14 juni in de keuken van Behailu Kebede, op het vierde verdiep. Kebede belde snel de hulpdiensten en waarschuwde zijn buren op het verdiep. De brandweer was snel ter plaatse, maar het gebouw stond in enkele minuten tijd al volledig in lichterlaaie. Honderden brandweermannen hebben een hele nacht tevergeefs gewerkt om de brand onder controle te krijgen. Toen de zon opkwam, was de Grenfelltoren veranderd in een smeulende fakkel.

Achteraf is gebleken dat bij de renovatie van het gebouw in 2016 gevelbeplating is aangebracht die niet conform was met de brandveiligheid en heeft bijgedragen tot de snelle verspreiding van het vuur. Meer dan 300 andere gebouwen in Londen hebben dezelfde beplating. De regering heeft daarom 400 miljoen pond gereserveerd om die te vervangen, maar ondertussen is slechts 4% van die risicovolle gebouwen aangepakt.

Excuses

Het verdriet om zij die zijn omgekomen, ging als snel gepaard met woede tegenover de lokale autoriteiten en het management van het gebouw. Verschillende bewoners van de toren hadden lang voor de brand al geklaagd over een gebrek aan (brand)veiligheid en slecht onderhoud. Maar hun klachten werden genegeerd.

May erkende eerder deze week dat de regering te lang heeft gewacht om iets te doen. Ze heeft ook haar verontschuldigingen aangeboden voor haar reactie op het drama - een dag na de tragedie heeft ze een bezoek gebracht aan de omgeving van Grenfell, maar heeft ze niet met de overlevenden gesproken. Ze beloofde de overlevenden dat ze “de steun en huizen zullen krijgen die ze nodig hebben en de waarheid en gerechtigheid die ze verdienen”.