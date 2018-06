Een jaar na de brand in de Grenfell Tower wonen nog 43 gezinnen in hotels ADN

13 juni 2018

16u24

Bron: Belga 0 Eén jaar na de brand in de Londense Grenfell Tower, die op 14 juni 2017 aan 71 mensen het leven kostte, verblijven nog 43 gezinnen in hotels. "Dit is niet waar we een jaar na de brand wilden staan", zei Brits staatssecretaris van Volkshuisvesting James Brokenshire in het Brits parlement. Een jaar na de ramp is er nog steeds veel kritiek op de manier waarop de regering en de lokale overheid de slachtoffers hebben behandeld.

Na de dodelijke brand in de sociale woontoren hadden 203 gezinnen een nieuw onderkomen nodig. Volgens staatssecretaris Brokenshire stelde het lokale bestuur 300 woningen ter beschikking. Op vijf gezinnen na heeft iedereen intussen een permanente of tijdelijke woonst geaccepteerd, maar nog niet iedereen is verhuisd.

De staatssecretaris toonde zich dan ook bezorgd in het parlement, en geeft toe dat de hulp van de overheid aan de slachtoffers aan een te traag tempo gebeurde. The Guardian berekende in maart dat met het geld dat de gemeenteraad aan hotelkosten spendeerde, de Grenfell Tower al drie keer kon worden heropgebouwd. Zowel premier Theresa May als de gemeenteraad van Kensington en Chelsea werden na de ramp fel bekritiseerd.

Spijt

De Londense burgemeester Sadiq Khan schreef vorig weekend nog een boze brief aan de premier, waarin hij zegt dat de manier waarop de regering en de gemeenteraad het afgelopen jaar is omsprongen met de slachtoffers "op zijn best inconsequent en chaotisch, en op zijn slechtst onmenselijk" was.

May gaf maandag in een artikel in Evening Standard toe dat haar eerste reactie op de ramp deed uitschijnen dat wat er gebeurd was, haar niet interesseerde. "Ik zal altijd spijt hebben dat het leek alsof het mij niet interesseerde, omdat ik de dag na de brand niet met de slachtoffers ben gaan praten", schreef ze.

Onveilige gevelbekleding

Vorige maand kondigde de Britse regering aan dat ze brandbare gevelbekleding van sociale woontorens zal vervangen. Al snel bleek immers dat bij de renovatie van de gevel van de Grenfell Tower omwille van besparingsbeleid was gekozen voor aluminium in plaats van zink. Net dat ontvlambare materiaal had de toren in een "dodelijke val" veranderd, aldus de advocaat van enkele overlevenden.

Na de brand liet de regering de gevelbekleding van andere sociale woontorens testen, en die bleken in veel gevallen eveneens onveilig.

Wake

Vandaag om 18 uur Britse tijd begint er in de buurt van de toren een wake die 24 uur zal duren. Om 1.30 uur, het tijdstip waarop het vuur uitbrak, worden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Morgen wordt er onder meer een mozaïekwerk ter herdenking van de ramp voorgesteld en vindt er een stille mars plaats. De toren is voor de herdenking helemaal ingepakt in het wit, met op de bovenste verdiepingen een groot groen hart.

Er is nog geen duidelijkheid over wat er met de toren gaat gebeuren. De regering zoekt samen met de overlevenden naar een gepaste toekomst voor de site.