Een jaar na containerramp op de Noordzee: nog 800.000 kilo afval in zee HLA

02 januari 2020

17u22

Bron: Belga 0 Het is vandaag precies een jaar geleden dat er 342 containers van een groot schip overboord sloegen in de Noordzee, voor de kust van Nederland en Duitsland. Ondanks alle opruimacties ligt er volgens Stichting De Noordzee "een jaar na dato nog steeds 800.000 kilo afval in zee".

De stichting heeft een kunstwerk gemaakt van aangespoeld afval op de stranden van de Waddeneilanden en de kust van Friesland en Groningen. Ze wil met het kunstwerk oproepen om goed te blijven opruimen.

Het schip was van rederij MSC. Exact 342 containers verloren hun lading: onder meer fietsen, schoenen, dekens, krukjes en ontzettend veel kleine plastic korrels die nauwelijks te verwijderen zijn. In totaal belandde door de ramp 3,2 miljoen kilo afval in zee, inclusief de containers. De opruimactie duurde maanden en honderden vrijwilligers hielpen mee. Er lopen nog steeds diverse onderzoeken. En op de zeebodem ligt dus nog 800.000 kilo spullen. Een deel daarvan is niet gelokaliseerd.