Eén jaar Melania Trump: niet de eerste first lady die uitblinkt in desinteresse LVA

22 januari 2018

04u04

Bron: The Guardian 1 Melania Trump lijkt niet bijster geïnteresseerd in haar job als first lady. Haar eerste jaar in die hoedanigheid is gekenmerkt door haar afwezigheid. Dat dat de teneur zou zijn, was al van in het begin duidelijk. Vijf maanden heeft het geduurd eer Melania met zoon Barron verhuisde naar het Witte Huis in Washington vanuit New York.

Ondanks haar afwezigheid is ze veel populairder dan haar echtgenoot. De kans dat ze haar populariteit ten gunste van de politieke agenda van haar man zal uitspelen is echter klein. Melania toont geen interesse. Maar interesse in wat precies?

Het is niet helemaal duidelijk wat het anno 2018 precies inhoudt first lady te zijn. De functie wordt nergens gedefinieerd, is onvrijwillig en daarenboven onbetaald. Het kan daarom niet verbazen dat ze niet de eerste first lady is die niet meteen stond te springen om de rol op haar te nemen. Martha Washington, als vrouw van George Washington de eerste first lady van Amerika, zei ooit tegen haar nicht dat ze zich "eerder een staatsgevangene voelt dan wat anders".

Ook in de 19de eeuw, hoewel er toen nog veel minder ogen op hen gericht waren en veel minder van hen werd verwacht, waren veel first ladies niet blij met de functie die ze plots moesten bekleden, gewoon omdat ze toevallig met een bepaalde man getrouwd waren. Louisa Adams, de in Londen geboren vrouw van John Quincy Adams die president was van 1825 tot 1829, zou haar dagen in het Witte Huis depressief hebben doorgebracht en troost hebben gevonden in hopen chocolade.

Meer dan een eeuw later weigert Elizabeth Virginia "Bess" Truman persconferenties te houden. Reden: "Ik ben niet diegene die werd verkozen. Ik heb het publiek niets te zeggen."

Melania Trump past in datzelfde rijtje. Volgens het ophefmakende boek van journalist Michael Wolff 'Fire And Fury: Inside the Trump White House' huilde ze bittere tranen toen de uitslag van de verkiezingen bekend werd gemaakt omdat ze er geen zin in had om vier jaar in de spotlights te staan.

Obama en Clinton

Anderzijds zijn er ook first ladies die een zeer actieve en persoonlijke invulling aan de rol hebben gegeven. De meest prominente voorbeelden daarvan uit de recente geschiedenis zijn Hillary Clinton en Michelle Obama, die op het einde van de ambtstermijn van haar man tot een van de meest populaire politieke figuren in de VS en daarbuiten was uitgegroeid.