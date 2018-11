Een invasie van reizigers: de Russische verovering van het Noorse Spitsbergen is van toeristische aard Eric van den Outenaar

01 november 2018

07u15

Bron: De Volkskrant 0 Het Noorse Spitsbergen is al jaren een populaire vakantiebestemming voor avontuurlijke reizigers. Sinds kort weet ook de Russische toerist zijn weg naar het Arctische land te vinden, maar de Noren vertrouwen het niet. Zij houden het gedrag van de Russen met argusogen in de gaten sinds de annexatie van de Krim in 2014.

In een eindeloos landschap waar tot in de verste verte niets anders waar te nemen is dan bergen vol sneeuw, duiken aan de horizon opeens tientallen zwarte stippen op. Als een colonne mieren bewegen ze zich van links naar rechts, van links naar rechts. Naarmate de stippen dichterbij komen groeien ze uit tot menselijke gestaltes, gehuld in sneeuwpakken. Op hoge snelheid denderen ze, voorovergebogen op gierende machines, door de vallei.

