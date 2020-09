Een hoop gesnuif, “Ik zou je in de gevangenis gooien” en “Wat een akelige vrouw”: zo verliepen de debatten tussen Trump en Clinton vier jaar geleden TT

29 september 2020

13u05 2 Vannacht om 3 uur onze tijd nemen Donald Trump en Joe Biden het voor een eerste keer tegen elkaar op in een rechtstreeks tv-duel. Vier jaar geleden boden de drie debatten tussen Trump en Hillary Clinton al heel wat spektakel. Een terugblik.

Het debat tussen Biden en Trump begint om 3 uur komende nacht en is rechtstreeks te volgen via HLN LIVE. Om 6 uur wordt er ook een extra uitzending van VTM NIEUWS aan gewijd.

Vooraf een waarschuwing. Zowat alle waarnemers waren het er in 2016 over eens dat Clinton in de drie debatten voor de verkiezingen als de betere kandidaat uit de bus was gekomen. Maar dat leverde haar bij de stembusslag uiteindelijk maar weinig op: Clinton won wel meer stemmen, maar verloor toch.

Dat Trump in de debatten met zijn Democratische tegenstrever regelmatig de pedalen verloor, zich laatdunkend over haar uitliet, zwaar naar de moderator uithaalde en de feitelijke onwaarheden niet schuwde, legde hem dus uiteindelijk geen windeieren. Integendeel, het typeerde Trump die ook tijdens zijn presidentschap de afgelopen vier jaar gewoon op dezelfde weg verder ging en er zelfs zijn populariteit uit haalt. Donald Trump is niet zoals alle andere raspolitici, en nog altijd iemand van het volk die gewoon zegt waar het op staat, is de boodschap.



Dat terwijl Clinton in de debatten vooral probeerde haar cool te bewaren, en daar meestal ook in slaagde met af en toe gevatte oneliners. Met feiten en cijfers kon ze Trump regelmatig overklassen, maar dat deerde hem niet. Het feit dát het over hem ging - hoe hard, grimmig en inhoudsloos het er soms ook aan toe ging - was het enige wat telde.

De belastingen

Waar het vannacht sowieso over zal gaan, is over de onthulling van The New York Times dat Trump de afgelopen jaren amper belastingen blijkt te hebben betaald. 750 dollar droeg de president in 2016 en 2017 telkens af aan federale inkomstenbelastingen. Maar ook vier jaar geleden kwam de krant al met soortgelijke onthullingen, die Clinton tijdens de debatten aanhaalde. En Trump repliceerde gevat met een antwoord dat hij allicht ook komende nacht zal bovenhalen.

Clinton: “Misschien is hij niet zo rijk als hij beweert. Misschien is hij niet zo liefdadig als hij beweert. Misschien wil hij niet dat het Amerikaanse volk weet dat hij geen federale belastingen betaalt.”

Trump: “Dat maakt mij slim.”

Abortus

Terwijl Clinton het recht op abortus verdedigde, ging Trump vol in de tegenaanval. “Baby’s zullen in de negende maand uit de baarmoeder van hun moeder worden gerukt, vlak voor de geboorte”, klonk het zonder enige grond van waarheid. “Je kunt zeggen dat dat oké is, Hillary kan zeggen dat dat oké is, maar ik vind dat niet oké.”

“Dat is niet wat er zal gebeuren, en dit soort angstretoriek is vreselijk ongelukkig”, repliceerde Clinton.

De gevangenis

Centraal in het betoog van Trump tegen Clinton stonden de tienduizenden e-mails die ze als minister van Buitenlandse Zaken onder Obama met een privéserver verstuurde, en niet via die van het departement. Volgens Clinton stond in die mails geen geheime of gevoelige informatie, Trump bleef volhouden dat Clinton ze niet wilde vrijgeven omdat er net wel belastende dingen over haar instonden.

En dus beloofde hij haar te laten onderzoeken als president, tot groot jolijt van zijn aanhang: “Je zou in de gevangenis zitten als ik aan de macht was.” De leuze ‘Sluit haar op’ was geboren.

Het gesnuif

Eén keer moest je het maar horen, en het bleef je achtervolgen: het gesnuif van Donald Trump tijdens het eerste debat. Terwijl hij zichzelf uitriep tot “de gezondste presidentskandidaat ooit” en zijn aanhangers op vinkenslag lagen om bij Hillary Clinton een kuchje waar te nemen, ging vooral hij met de aandacht lopen.

Zelf merkte Trump zijn gesnotter niet op, en zei hij dat Clinton “het uithoudingsvermogen niet heeft” om president te worden. “Ze heeft de look niet, ze heeft het uithoudingsvermogen niet. Ik zei dat ze het uithoudingsvermogen niet heeft, en ik geloof dat echt, dat ze niet het uithoudingsvermogen heeft”.

Waarop Clinton gevat antwoordde: “Als hij naar 112 landen reist en een vredesakkoord onderhandelt of een wapenstilstand of de bevrijding van gegijzelden of elf uur getuigt voor een Congrescommissie, dan mag hij het over mijn uithoudingsvermogen hebben”.

Donald Trump: Hillary Clinton "doesn't have the look, she doesn't have the stamina" to be president #debates pic.twitter.com/FhBpgaEVMj PBS NewsHour(@ NewsHour) link

Het temperament

Trump trok zich niets van het antwoord aan, en haalde ook zijn ‘beter temperament’ aan. “Ik heb een beter oordeelsvermogen dan zij. Daar bestaat geen twijfel over. Ik heb ook een beter temperament. Ik heb een winnend temperament. Ik weet hoe ik moet winnen. Zij niet.” Wat Clinton de schokschouderende reactie ‘Whoo, okay’ ontlokte.

De onderbrekingen

Trump en Clinton debatteerden bij momenten op het scherpst van de snee, maar het was vooral Trump die opviel met zijn onderbrekingen. “Fout. Fout. Fout”, kwam hij regelmatig tussen wanneer Clinton een punt probeerde te maken.

Maar het bontst maakte Trump het toen hij Clinton midden in haar betoog “Zo’n akelige vrouw” noemde.

Lees ook:

- Waarom vannacht alle druk op de schouders van Joe Biden ligt tijdens het eerste grote debat

- Doe de test: hoeveel procent Trump of Biden ben jij?

- UITGELEGD. Zo werken de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de praktijk

- Vinger aan de polls. Wie staat er het best voor in de peilingen, Joe Biden of Donald Trump?