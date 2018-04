Een hand op een WhatsApp-foto, meer had politie niet nodig om drugsdealer te identificeren én te veroordelen Redactie

17 april 2018

18u44

Bron: BBC 1 In Zuid-Wales heeft de politie een drugsdealer gesnapt en veroordeeld aan de hand van een WhatsApp-foto. De man hield op de foto's ecstasytabletten in zijn hand, waardoor forensische experten aan de hand van zijn vingerafdrukken zijn identiteit konden achterhalen.

"Wat wil je kopen?" Op de smartphone van een andere drugsverdachte vonden speurders dat bijschrift terug bij een WhatsApp-foto waarop een man drugs vasthield. Op die foto was slechts een klein deel van een hand te zien, maar dat bleek voldoende voor de speurders.

De politie stuurde de foto door naar een speciale onderzoeksafdeling. Door de vingerafdrukken te analyseren met "baanbrekende technologie", kon de identiteit van de dealer bevestigd worden. Geen evidentie, want in de politiedatabank worden enkel vingerafdrukken van het bovenste kootje bijgehouden. Toch slaagden de onderzoekers erin de stukken in beeld op het kiekje uit te vergroten, waardoor alsnog een match werd gevonden met een vingerafdruk.

Het is voor het eerst in Wales dat vingerafdrukken op een foto gebruikt worden om een misdrijf te bewijzen, zo zegt de lokale politie. Politieofficieren sturen nu ook sneller foto's waarop een hand te zien is naar het forensisch team. Op die manier hoopt de politie in de toekomst nog meer daders te kunnen opsporen.

De drugsdealer werd uiteindelijk veroordeeld tot acht jaar cel. Ook zijn ouders bleken betrokken: zijn vader kreeg 27 maanden cel, zijn moeder 12 maanden. Via de man kon de politie een netwerk van dealers blootleggen, en werden zo in totaal 11 mensen veroordeeld.