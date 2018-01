Een geestuitdrijving moest haar zoon van een djinn verlossen: "De imam zei dat er een geest was" Charlotte Huisman

25 januari 2018

15u06

Bron: Volkskrant 5 Voor het eerst behandelt een Nederlandse rechtbank een zaak rond een Marokkaanse geestuitdrijving. Kindermishandeling, zegt justitie. De verdachte doet hier haar verhaal. "De imam zei dat er een geest was."

De djinn heeft haar leven verwoest. De geest die bezit nam van haar inmiddels 9-jarige zoontje Anouar, heeft haar alles afgenomen wat haar lief is, daar is de 39-jarige Amina van overtuigd.



In de lunchroom in de Utrechtse wijk Kanaleneiland rollen tranen uit haar zorgvuldig opgemaakte donkere ogen. Ze oogt als een moderne, mediterrane vrouw met haar strak in model geföhnde zwarte haren en een smetteloos wit jasje. Door een in haar ogen culturele kwestie is haar zoon van haar afgenomen en moet ze vandaag voor de rechtbank in Roermond verschijnen.

