Een foto van haar diploma zou de aantijgingen doen stoppen, maar dat was buiten de universiteit gerekend mvdb

17 augustus 2018

16u48

Bron: CBS - Inside Edition - Florida News Online 2 Een Republikeinse die zich kandidaat stelde voor een zetel in het staatsparlement van Florida, gooit de handdoek. Melisa Howard (46) gaf toe gelogen te hebben. Ze volgde geen universitaire marketing-studie en gebruikte een vervalst diploma.

Nieuwssite Florida News Online wierp de onderneemster vorige week voor de voeten dat ze een universitaire marketing-opleiding nooit succesvol heeft afgerond. Pure leugens, reageerde Howard eerst. Om de aantijgingen de kop in te drukken, nam ze een vlucht naar haar geboortestaat Ohio waar ze bij haar moeder langsging. Ze deelde via de sociale media een foto waarop ze samen poseren met een ingekaderd 'diploma'. Missie volbracht, leek het wel.



De nieuwssite excuseerde zich en trok het artikel in. Dat was echter buiten de Miami-universiteit gerekend. De unief die niet in Florida maar in Ohio is gelegen, meldde aan Florida News Online dat ze zulke diploma's niet uitreikt. Authentieke diploma's voor de richting marketing op de Miami-universiteit dragen de titel 'Bachelor of Science in Business' en niet 'Bachelor of Science in Marketing', zoals op het document van Howard vermeld staat. Howard studeerde midden jaren negentig aan de universiteit, maar is nooit afgestudeerd. Ze volgde overigens verkoop als hoofdvak en niet marketing.

De universiteit kan klacht indienen tegen Howard wegens het vervalsen van een diploma en het gebruik ervan, maar is dat niet van plan. De Republikeinse ontloopt zo vooralsnog gerechtelijke vervolging. Indien ze zou veroordeeld worden, riskeerde ze een fikse boet een celstraf van maximaal een jaar.



De gevallen politica verklaarde maandag een "vreselijke beoordelingsfout" te hebben gemaakt. "Het spijt me zeer", liet ze optekenen aan de krant Herald-Tribune. Pas 's anderendaags trok ze zich terug uit de Republikeinse voorverkiezingen voor de staatslegislatuur.

Fed up with fibber, Melissa Howard tells Tommy Gregory to 'stop the lies' https://t.co/BeWqjIN1Ku via @DrewWilsonFL #FlaPol pic.twitter.com/Rw1HUtNgDi Florida Politics(@ Fla_Pol) link