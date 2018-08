Een flesje bier kan al genoeg zijn om brand te veroorzaken: dit moet je weten over natuurbranden Sam de Graaff

09 augustus 2018

10u45

Bron: de Volkskrant 0

Ze zijn lang niet altijd slecht, worden op een verrassende manier door klimaatverandering veroorzaakt en ontstaan meestal door toedoen van de mens. Vier wetenswaardigheden over de natuurbranden die deze dagen wereldwijd bossen en woonwijken vernietigen.

Een natuurbrand is lang niet altijd slecht

Bij het zien van de beelden van de Californische en Portugese vlammenzeeën klinkt het misschien raar, maar natuurbranden zijn lang niet altijd slecht. "Ik lees vaak over een bepaald aantal hectare dat is ‘verwoest’ door een brand", zegt natuurbranddeskundige Cathelijne Stoof van de Wageningen Universiteit. "Maar in verbrande gebieden breekt het groen vaak na een paar dagen alweer door."

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN