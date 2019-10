Een dode na hevig onweer en overstromingen in Italië jv

22 oktober 2019

14u52

Bron: afp 0 In het noordwesten van Italië heeft hevig onweer voor overstromingen gezorgd. Daarbij is een man om het leven gekomen. De brandweer moest ook zowat 900 reddingsoperaties tussen Genua en Milaan uitvoeren.

Tussen Genua en Milaan zijn verschillende wegen en spoorwegen onder water komen te staan. Ook het verkeer moest er af en toe stilgelegd worden. Ongeveer 100 mensen moesten gisteren in de noordwestelijke regio Ligurië al worden geëvacueerd.

Een persoon, een taxichauffeur, is door de overstromingen verdronken. Een passagier slaagde erin om uit de taxi te geraken en overleefde door zich aan een boom vast te klampen, schrijven Italiaanse media. In het dorpje Capriata d'Orba, is ook een brug ingestort.

Het waterpeil van de rivier Po is in 24 uur zo'n 3,5 meter gestegen. Volgens de belangrijkste landbouworganisatie van Italië, Coldiretti, heeft het land als gevolg van de klimaatverandering sinds het begin van de herfst te lijden gehad onder "meer dan drie stormen per dag met overstromingen, windvlagen en hagel, met een frequentie die 18 procent hoger ligt dan in dezelfde periode vorig jaar”.