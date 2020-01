Eén dode en zes vermisten na "verschrikkelijke dag" van Australische bosbranden kv

05 januari 2020

02u59

Bron: Belga, ANP 0 In het zuidoosten van Australië is in de nacht van zaterdag op zondag lokale tijd een man omgekomen bij de bosbranden. Honderden huizen werden verwoest. Zaterdag was een "vreselijke dag" door de extreme hitte en gevaarlijke omstandigheden, stellen de autoriteiten. Gisteren besliste de Australische overheid om 3.000 reservisten in te zetten, maar de brandweercommandant van de staat New South Wales is niet blij met die eenzijdige beslissing.

De 47-jarige man kwam om door een hartstilstand toen hij een vriend hielp zijn woning te beschermen in Batlow, ten zuidwesten van Canberra in de staat New South Wales (NSW), meldt de politie vanochtend.

Zaterdag liepen de temperaturen in de staten NSW, Victoria en Zuid-Australië op tot boven de 40 graden. In sommige delen van Sydney was het 48 graden en waren er windstoten tot 80 kilometer per uur.



Het is nog niet mogelijk om de exacte schade op te meten, maar volgens de autoriteiten zijn honderden huizen verwoest en is tienduizenden hectaren land opgebrand.

Bepaalde delen van NSW zaten vanochtend zonder stroom. In de staat woeden er 170 bosbranden. Voor twee geldt de noodtoestand. "Het was een verschrikkelijke dag gisteren", stelt het hoofd van de landelijke brandweer (RFS) van NSW, Shane Fitzsimmons. Vandaag zijn de temperaturen wat gedaald, maar toch zijn de omstandigheden nog "wispelturig" in de buurt van verschillende bosbranden.

In Victoria worden op verschillende plaatsen evacuaties uitgevoerd met hulp van het leger. In de staat zijn vandaag zes mensen vermist. Er woeden vijftig branden, voor zes daarvan is het alarmniveau van kracht. Veel mensen zitten nog steeds in het nauw door de branden. In de kustplaats Eden zijn de bewoners naar het strand gevlucht om aan de vlammenzee te ontkomen.

Reservisten

De brandweercommandant van de Australische staat New South Wales is echter niet blij met het eenzijdige besluit van de landelijke regering om 3000 reservisten in te zetten tegen de bosbranden. Shane Fitzsimmons zegt tegen omroep ABC dat er geen overleg is geweest en hij nu niet weet waar de reservisten worden ingezet. “Ik ben dankbaar voor de extra mankracht, maar logistiek wordt het lastig”, aldus de brandweercommandant.

De regering laat weten dat er overleg is gevoerd met de staat New South Wales, overleg met de brandweer was volgens premier Scott Morrison niet nodig. De reservisten worden ingezet om de heftigste branden te blussen, aldus de premier.

Het dodental van de branden is zondag opgelopen naar 24. Een 47-jarige man probeerde het huis van een vriend te beschermen tegen het vuur en kwam daarbij om het leven.

Queen Elizabeth

De Britse Queen Elizabeth II zegt dat ze “diep bedroefd” is door de aanhoudende bosbranden in Australië en dat ze bidt voor de hulpverleners. “Mijn dankbaarheid gaat uit naar de hulpdiensten en iedereen die zijn eigen leven in gevaar brengt om gemeenschappen in nood te helpen”, aldus de 93-jarige koningin in een mededeling die Buckingham Palance zaterdagavond publiceerde. “Prins Philip en ik denken aan en bidden voor alle Australiërs in deze moeilijke tijden”.

Het laatste bezoek van de Queen aan Australië dateert van 2011. Australië is een voormalige Britse kolonie. Koningin Elizabeth II is nog het officiële staatshoofd van het land.

Haar kleinzoon prins Harry en zijn echtgenote Meghan, die vorig jaar Australië bezochten, uitten hun bezorgdheid over het land. “Het is gemakkelijk om je hulpeloos te voelen, maar er is altijd iets wat je kan doen”, verklaart het echtpaar op de sociale media.