Een dode en vijf vermisten, onder wie Belgische trucker, bij overstromingen in Spanje ADN

23 oktober 2019

19u54

Een 70-jarige man is dood teruggevonden en vijf mensen blijven vermist na zware regens in Catalonië, in het noordoosten van Spanje. Bij de vijf vermisten is volgens de nieuwssite Catalan News ook een Belgische trucker die sinds 18.30 uur spoorloos is. Zowel het verkeer over de weg als over het spoor en in de lucht is zwaar verstoord.

Het lichaam van de verdronken zeventiger uit het dorp Arenys de Munt werd teruggevonden op het strand van Caldes d'Estrac, 40 kilometer ten noorden van Barcelona, zo heeft de lokale politie gemeld. Twee vermisten logeerden in een bungalow die door het water werd meegesleurd in Vilaverd, op 30 kilometer van Tarragona, en twee andere vermisten zaten aan boord van een auto die teruggevonden werd in een rivier in het dorp village Espluga de Francoli in hetzelfde gebied.

Spoorloos

Catalan News meldt dat een Belgische vrachtwagenchauffeur sinds 18.30 uur spoorloos is, en dat een 35-jarige vrouw en haar 7-jarige dochter gewond raakten op een camping nabij Barcelona. Zij werden naar het Sant Celoni ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen.



Televisiezenders toonden vandaag beelden van dorpen die overspoeld waren door modder, van bruggen die weggespoeld waren en van gebouwen die meegevoerd werden door wildwaterstromen. De president van de regio Catalonië heeft het rampgebied al bezocht.

Waakzaam

Vijftig wegen zijn afgesloten voor autoverkeer en het spoorverkeer ligt stil tussen Figueras in Catalonië en Perpignan in Frankrijk. Tientallen vluchten werden afgeleid naar andere luchthavens. Zo'n 30.000 huishoudens zaten vanochtend zonder elektriciteit, voor 20.000 van hen was de panne hersteld tegen de avond. In tientallen gemeenten bleven scholen dicht.

Het is in de loop van de dag iets minder gaan regenen, maar de burgerbescherming van Catalonië blijft waakzaam.