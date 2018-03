Een dode en vier gewonden na incident op kermisattractie nabij Lyon Jolien Meremans

31 maart 2018

19u56

Bron: AFP 0 In de buurt van Lyon kwam zaterdag een persoon om het leven toen de rotorkop van een kermismolen afbrak. Vier anderen, waaronder drie kinderen, raakten gewond. De andere zes inzittenden waren ongedeerd. Het onderzoek is nog volop aan de gang.

Tijdens de carnavalsviering van Neuville-sur-Saone, nabij Lyon, kwam een persoon om het leven. De motorgondel van een kermismolen brak tijdens het draaien plots af. Er raakte nog een iemand ernstig gewond en ook drie kinderen werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De zes andere inzittenden kwamen er met de schrik van af.

Hoe het incident is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Volgens de gendarmes is het onderzoek nog volop aan de gang.

Accident tragique à la vogue de #Neuville-sur-Saône pour ce week-end pascal. Toutes mes pensées vont vers les victimes et leurs familles pic.twitter.com/JrB5w37uf7 Cécile Bène(@ cecile_bene) link

Accident de manège à Neuville-sur-Saône : le bilan provisoire fait état d’un homme décédé, de 4 blessés dont une personne plus sérieusement et de 10 personnes impliquées dont des enfants qui étaient sur le manège. Une enquête est ouverte. pic.twitter.com/OQ6UErLMf2 Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône(@ prefetrhone) link