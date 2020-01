Eén dode en grote ravage na zware aardbeving Puerto Rico: “Schrik zit er nu wel in” SVM

07 januari 2020

12u26

Bron: Belga 10 Een aardbeving heeft op Puerto Rico zeker één dodelijk slachtoffer geëist. Volgens de autoriteiten en lokale media is de schade groot. Er zijn meerdere gewonden.

Een bejaarde man overleed doordat er een muur op hem viel, meldt een lokale krant. Meerdere gebouwen stortten in en een elektriciteitscentrale raakte beschadigd. Overheidsgebouwen blijven dicht en de elektriciteit op het eiland is om veiligheidsredenen uitgeschakeld. De schade is vooral aanzienlijk in het zuiden. De lokale overheid heeft inmiddels noodplannen in werking gesteld.

Het Caribische eiland werd deze ochtend opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,5. Daarop volgden een aantal stevige naschokken, waaronder een van 5,8. Het epicentrum van de aardbeving was bij het plaatsje Ponce aan de zuidkust.

Eind december werd Puerto Rico getroffen door enkele kleinere aardbevingen. Gisteren werd het eiland nog opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 5,8. Die veroorzaakte toen ook al grote stroomonderbrekingen en aanzienlijke schade.

De schrik zit er nu wel goed in bij de bevolking. “Mensen zijn bang om naar bed te gaan”, laat een Puerto Ricaan weten aan CNN. In het oosten van het eiland vluchtten sommigen na een tsunamiwaarschuwing naar hoger gelegen terrein. Het viel uiteindelijk mee: het Pacific Tsunami Warning Center registreerde een golf van slechts 2 centimeter.

Het eiland herstelt ook nog altijd van de orkaan Maria in september 2017. Die eiste ongeveer drieduizend levens en legde het hele eiland in puin. Meer dan 300.000 Puerto Ricanen vluchtten daarop naar het vasteland van de Verenigde Staten. Het eiland maakt geen integraal deel uit van de VS, maar geldt wel als Amerikaans territorium.