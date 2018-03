Eén dode en drie vermisten bij sneeuwlawine in Zwitserland

17 maart 2018

In het Zwitserse Verbier is vannacht het levenloze lichaam aangetroffen van een skiër. De identiteit van de man, die verrast werd door een sneeuwlawine, is nog niet bekend. Drie andere skiërs worden nog vermist.