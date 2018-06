Een dode en 64 vermisten nadat ferry kapseist in Indonesië kg

18 juni 2018

17u29

Bron: Belga 0 Zeker één passagier is omgekomen bij een bootongeluk in Lake Tomba In Noord-Sumatra, Indonesië. Vijftien personen konden gered worden toen de ferryboot kapseisde bij zeer slechte weersomstandigheden. Er waren in totaal tachtig passagiers aan boord. Dat melden de hulpdiensten.

Het hoofd van de hulpdiensten, Mahler Tamba, zei dat er naar 64 opvarenden wordt gezocht die vermist zijn. De ferry was onderweg naar Tigaras in het district Simalungun, toen het in slecht weer met felle winden terechtkwam. De boot had pas 2 km afgelegd vanuit de haven van Simanindo waar ze was vertrokken. De geredde opvarenden zijn naar ziekenhuizen in Sipintuangin gebracht.

Lake Tomba is een vulkanisch meer van 100 km lang en 30 km breed.