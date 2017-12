Een dode en 28 gewonden bij zelfmoordaanslag in Kameroen

Bron: Belga

AFP Archiefbeeld eerdere zelfmoordaanslag door Boko Haram in Kameroen.

Bij een zelfmoordaanslag in het noorden van Kameroen zijn vandaag een dode en 28 gewonden gevallen. Volgens getuigen liet een vrouw zondagochtend in een plaatselijke cafetaria in het dorp Bia, in de buurt van Kolofata, een bom ontploffen. De 28 gewonden werden naar een ziekenhuis in Mora, in het departement Mayo-Sava, gebracht.