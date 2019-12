Eén dode en 25 gewonden bij explosie in Duitse meergezinswoning SVM

13 december 2019

10u17

Bron: Bild 6 Bij een ontploffing in Blankenburg, een stad in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, is één dode gevallen. Zo’n 25 mensen raakten gewond. Eén persoon is nog vermist.

De ontploffing deed zich rond 9 uur voor in een meergezinswoning. Over de oorzaak van de ontploffing is momenteel nog niet bekend. Het dode slachtoffer werd gevonden in het vijf verdiepingen tellende gebouw. Sommige gewonden zijn er volgens de politie erg aan toe.

Het incident gebeurde aan de rand van de stad. In de buurt werd een kinderdagverblijf ontruimd. Zowat honderd kinderen werden elders ondergebracht.

Bewoners die niet gewond raakten, werden geëvacueerd. 160 hulpverleners en drie traumahelikopters kwamen ter plaatse.

Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert. pic.twitter.com/uHxTUUSwUi Polizei Magdeburg(@ Polizei_MD) link