Eén dode en 17 gewonden bij ongeval met Flixbus in Frankrijk PVZ

06 oktober 2019

16u07

Bron: 7sur7 3 In een ongeluk met een wagen van Flixbus is deze middag één persoon om het leven gekomen en raakten 17 anderen gewond, waarvan één in kritieke toestand verkeert. Het ongeval gebeurde rond 13 uur op de autosnelweg A61 in het zuiden van Frankrijk. De bus was onderweg naar Toulouse.

Een bus van het Duitse busbedrijf Flixbus is voor 13 uur om ongekende op zijn zijkant in een gracht beland. Aan boord zaten 30 personen, onder wie de chauffeur.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en er werden ook twee helikopters ingezet om de slachtoffers naar het ziekenhuis in Montpellier te brengen. Eén persoon is overleden en een andere persoon verkeert nog in kritieke toestand. Zestien anderen raakten gewond maar zouden buiten levensgevaar zijn. Twaalf mensen bleven ongedeerd .

Het voertuig reed op de verbinding tussen het Spaanse Barcelona en het Zuid-Franse Bordeaux, aldus de persdienst van Flixbus. Het bedrijf gaf geen informatie over de identiteit van de slachtoffers en de passagiers. Flixbus zal een vervangbus sturen zodra de autoriteiten het licht op groen zetten om de ongedeerd gebleven passagiers verder te voeren.