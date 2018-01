Eén dode door stormweer in Frankrijk KVDS

21u21

Bron: Belga 3 AFP Een man neemt een foto van een golf die op de klippen slaat in Batz-sur-Mer, in het westen van Frankrijk. Bij stormweer in het zuidwesten van Frankrijk is vandaag een zestiger om het leven gekomen. De storm Carmen trekt nog altijd door het land en de weerdiensten waarschuwen voor windstoten tot 140 kilometer per uur op oudejaarsnacht.

De zestiger kwam om het leven toen een boom op zijn auto viel in de buurt van Saint-Jean-Pied-de-Port, in het zuidwesten van Frankrijk.

Carmen is na Ana en Bruno al de derde winterse storm die Europa teistert. Carmen gaat normaal gezien morgenochtend pas echt aan land in Frankrijk, maar ook vandaag kampt het zuidwesten van het land al met hevige regenval en windstoten.

Météo-France verwacht de komende nacht windstoten van 120 tot 140 kilometer per uur.

