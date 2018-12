Eén dode bij wegblokkade van gele hesjes in Arles RPM

02 december 2018

13u25

Bron: Belga 1 Bij een wegblokkade van de 'gilets jaunes' ('gele hesjes') in de Zuid-Franse stad Arles is vandaag één dode gevallen. Dat meldt het parket van Tarascon. Het gaat om een automobilist die afgelopen nacht op een vrachtwagen inreed nadat die plots moest stoppen voor de file veroorzaakt door de blokkade.

"Dit ongeval is rechtstreeks gelinkt aan een blokkade van gilets jaunes, die een gigantische file van 10 kilometer teweeg heeft gebracht", meent het parket.

De Franse president Emmanuel Macron is intussen in crisisvergadering met de Franse regering. Het is niet uitgesloten dat die de noodtoestand uitroept. Eerder op de dag ging Macron al een kijkje nemen aan de Arc de Triomphe in Parijs, waar gisteren nog stevig werd betoogd.