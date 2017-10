Een dode bij crash sportvliegtuigje tijdens herdenking Andesvliegramp

ib

05u00

Bron: Belga

0

AFP Het gecrashte vliegtuigje.

In Uruguay is zondagavond (lokale tijd) een tweepersoonsvliegtuigje dat deelnam aan een herdenkingsceremonie van de Andesvliegramp van 1972, neergestort in de zee. De passagier van het toestel - een Chileense dokter - overleefde de crash niet en zijn lichaam spoelde vandaag aan op het strand. De piloot overleefde het incident en slaagde erin weer naar land te zwemmen.