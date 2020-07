Een derde van grondgebied Bangladesh staat onder water door moessons: “Ergste overstroming in tien jaar” MDG

14 juli 2020

17u25

Bron: Belga 0 Bijna vier miljoen mensen worden getroffen door de moessonoverstromingen in Zuid-Azië, die al een derde van het grondgebied van Bangladesh met water hebben overspoeld. Dat hebben lokale autoriteiten dinsdag gemeld.

Het moessonseizoen van juni tot september is cruciaal voor het leven en de landbouw van het Indiase subcontinent, maar het veroorzaakt elk jaar ook aanzienlijke schade en het doodt veel mensen in dit deel van de wereld, waar een vijfde van de wereldbevolking leeft.

“Ergste overstroming in tien jaar”

In Bangladesh, een land dat wordt blootgesteld aan hoge waterstanden, wordt dit "de ergste overstroming in tien jaar" genoemd door Arifuzzaman Bhuiyan, directeur van het overstromingsvoorspellings- en waarschuwingscentrum.

Stortregens hebben twee grote Himalaya-rivieren doen wassen, de Ganges en de Brahmaputra, die door India en Bangladesh stromen. Bijna een derde van Bangladesh staat momenteel onder water en ten minste 1,5 miljoen mensen worden getroffen, zei Bhuiyan. Met tiendaagse voorspellingen van de stijgende zeespiegel zou 40 procent van Bangladesh onder water kunnen komen "in het ergste geval", zei Bhuiyan.

In het noordoosten van India zijn sinds half mei in de grote staat Assam meer dan 2,1 miljoen mensen getroffen door de overstromingen. In deze regio zijn tot dusver zeker 50 mensen omgekomen en tienduizenden zijn dakloos. Bewoners van plattelandsgebieden hebben hun toevlucht gevonden in tijdelijke kampen.

2 uitdagingen: Covid-19 en overstromingen

Reddingswerkers gaan per boot naar de door rampen getroffen dorpen, gekleed in een volledig oranje overall. "We hebben hier twee uitdagingen: de ene is de Covid-19, de andere zijn de overstromingen", vertelde Abhijeet Kumar Verma, leider van een reddingsteam, aan het Franse persbureau AFP.

In Nepal zijn minstens 50 mensen omgekomen bij overstromingen en aardverschuivingen die huizen hebben weggespoeld, en wegen en bruggen hebben beschadigd.