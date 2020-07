Een derde van geteste kinderen in Florida blijkt positief voor Covid-19 Joeri Vlemings

15 juli 2020

11u47

Bron: Sun-Sentinel 4 Iets meer dan 31 procent van de kinderen onder de 18 jaar in Florida die getest zijn op het nieuwe coronavirus blijkt positief. Voor de gehele bevolking van de Sunshine State bedraagt het percentage van positief geteste mensen elf procent. Dat blijkt uit een nieuw verslag.

Uit een vrijgegeven rapport blijkt dat de staat Florida tot op donderdag 9 juli 54.022 burgers onder de 18 heeft getest op het coronavirus. Daarvan waren er 16.797 (of 31,1 procent) positief. De cijfers komen naar boven op een moment dat er in de VS heftige discussies aan de gang zijn over hoe de terugkeer naar school er na de zomervakantie moet verlopen. Trump wil niet liever dan dat alle scholen gewoon de deuren openen alsof er niets aan de hand is, terwijl tegenstanders dat veel voorzichtiger willen aanpakken. De Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, zit in het Trump-kamp. Hij zei vrijdag dat hij helemaal geen probleem zou zijn voor zijn eigen kinderen om weer naar school te gaan - als die er de leeftijd voor hadden, want zijn drie kindjes zijn nu nog te jong.

Alina Alonso, directeur van het departement Gezondheid in Palm Beach County, waarschuwt voor de mogelijke langetermijngevolgen van het coronavirus, ook voor kinderen die er amper ziek door zijn. “Ze zien longschade bij de asymptomatische kinderen, zegt ze aan de Sun-Sentinel. “We hebben geen idee hoe zich dat volgend jaar of over twee jaar zal manifesteren. Zal zo’n kind chronische longproblemen ontwikkelen of niet?” Alonso gaat verder: “Dit is geen virus waarvoor je iedereen samenbrengt om hen zo het virus te laten oplopen om er ineens van af te zijn. Dit is ernstig en we leren er nog elke dag over bij.”

Gisteren stond de teller van het aantal coronadoden in Florida op 4.514. Vier van hen waren jonger dan 18. Volgens de vrijgegeven statistieken van de Amerikaanse staat stijgt het aantal besmettingen met Covid-19 bij kinderen onder de 18 samen met hun leeftijd. Van hen zit 55 procent in de leeftijdscategorie van 10 tot 17 jaar. Ook de vier overleden kinderen waren tussen 10 en 17 jaar oud.

De zeldzame Kawasaki-ziekte, waarbij jonge kinderen koorts kunnen ontwikkelen, rode uitslag krijgen, braken en misselijk worden, kwam voor bij dertien kinderen jonger dan 18 in Florida.

