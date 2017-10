Een derde van Duitsers wil dat Merkel voortijdig afzwaait als kanselier ADN

14u37

Bron: Belga 0 AFP Meer dan een derde van de Duitsers wil dat Angela Merkel de volle vier jaar van haar komende kanselierschap niet uitdoet. Dat blijkt uit een rondvraag van het peilingsbureau YouGov bij iets meer dan 2.000 mensen in opdracht van het Duitse persbureau DPA.

36 procent is er voorstander van dat de CDU-voorzitster voor het einde van haar ambtstermijn in 2021 de fakkel doorgeeft aan een opvolger of opvolgster. 44 procent wil dat Merkel de volledige rit uitdoet, 20 procent heeft geen mening.

De christendemocratische CDU van Merkel is na de parlementsverkiezingen van 24 september weliswaar nog altijd de grootste Duitse partij in de Bondsdag, maar moest aanzienlijk verlies slikken. De partij is wel aan zet om een nieuwe regering te vormen en Merkel is klaar voor een vierde ambtstermijn. Na de deelstaatverkiezingen in Nedersaksen van komende zondag worden gesprekken opgestart voor een zogenaamde Jamaica-coalitie met de liberale FDP en Die Grünen.

Onder de CDU-kiezers heeft Merkel nog een grote steun: 81 procent wil dat ze tot de volgende verkiezingen van 2021 kanselier blijft. Ook de kiezers van Die Grünen zijn met 60 procent in de meerderheid tegen een wissel aan de regeringstop voor het einde van de legislatuur. Onder de aanhangers van de FDP is 48 procent er voorstander van dat Merkel de volledige rit uitdoet.

De kiezers van de sociaaldemocratische SPD, Die Linke en het rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) willen vroeger van de kanselier verlost geraken. Liefst 84 procent van de AfD-kiezers verkiest dat Merkel voortijdig een stap opzij zet, gevolgd door de SPD (51 procent) en Die Linke (48 procent).