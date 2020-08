Een derde van de jonge meisjes verwijdert foto’s op sociale media bij onvoldoende likes Michelle Desmet

27 augustus 2020

10u56

Bron: Sky News 1 “Het meest schadelijke onderdeel van sociale media”, klinkt het in buitenlandse media. Meer dan een derde van de jonge meisjes post geen foto van zichzelf zonder filter. Bij minder dan honderd likes verwijderen ze zelfs de foto omdat ze denken dat ze “niet mooi genoeg zijn”.

Uit een recent onderzoek van Girlguiding UK dat gevoerd werd bij 2.186 meisjes tussen 11 en 21 jaar blijkt dat 34 procent geen foto van zichzelf online plaatst zonder een filter. Maar liefst een derde van de jonge meisjes verwijdert zelfs foto’s op sociale media als ze niet genoeg likes krijgen. Een tiener vertelde aan Sky News dat zij en haar vrienden foto’s offline halen als ze geen 100 likes halen omdat ze denken dat ze dan niet mooi genoeg zijn.

“Te bang om foto’s te posten van mijn gezicht”

De 15-jarige Alice uit Hertfordshire, Verenigd Koninkrijk, uit haar ongenoegen over sociale media. “Ik was te bang om foto’s te posten van mijn gezicht de eerste maanden dat ik actief was op Instagram”, gaat ze van start. De tiener, die met drie chronische pijnaandoeningen leeft en soms een rolstoel gebruikt, zei dat ze doodsbang was voor de opmerkingen die ze zou kunnen krijgen op sociale media.

“Ik was zo bezorgd over de reacties die ik zou krijgen op sociale media. Ik werd behoorlijk gepest op school, ik verwachtte dat mensen gemeen zouden zijn”, vertelt ze. “Wij zijn de generatie van de sociale media. En mensen willen er niet over praten omdat ze denken dat je er zwak uitziet in een wereld waarin je altijd sterk hoort te zijn”, sluit ze af.

Uit het rapport komt ook naar voren dat 39 procent zich niet goed voelt in haar vel omdat ze er niet hetzelfde uitzien online als in het echte leven. Bijna de helft van de ondervraagde meisjes zegt dat ze leven met de angst dat anderen hun lichaam bekritiseren.

“Onrealistische versie van mezelf”

Influencer en model Ashley James beschrijft de bevindingen van het onderzoek als “verschrikkelijk”. Ze vertelde aan Sky News dat ze apps gebruikte om de acne op foto’s te verbergen, maar het maakte het alleen maar erger. “Hoe meer ik online deed om mijn uiterlijk te veranderen, hoe slechter ik me offline voelde. Ik was bang dat mensen me in levenden lijve zouden zien en ze het verschil zouden merken”.

Ze stopte een paar jaar geleden met het bewerken van haar modellenfoto’s vanwege het negatieve effect op haar en haar volgers. Ashley voegde eraan toe: “Ik besloot dat het genoeg was. Ik begon eraan te wennen een onrealistische versie van mezelf te zien en ik realiseerde me dat ik daardoor een slecht rolmodel werd, omdat ik dat doorgaf aan de volgende generatie meisjes”, sluit ze af.

Ook andere influencers volgen hetzelfde voorbeeld, tonen dat niet alles op sociale media realistisch is en promoten body positivity.

