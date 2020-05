Een deel van Europa komt schoorvoetend uit de lockdown. Maar wat verandert er nu juist waar? Een overzicht ADN

03 mei 2020

07u53

Bron: Belga 20 Nadat ze wekenlang "in hun kot bleven", komen een aantal Europeanen stilletjesaan uit hun opgelegde quarantaine. De inperkingsmaatregelen worden schoorvoetend losser gemaakt. Een overzicht.

Italië

In sommige sectoren (bouw, auto, luxe ...) werd het werk in het zwaar getroffen Italië op 27 april al hervat. Vanaf maandag zullen ook de maakindustrie, de bouwsector en de groothandel voor deze sectoren open zijn. Morgen kunnen Italianen ook weer hun families bezoeken en in beperkte aantallen bijeenkomen. De parken gaan weer open, met behoud van sociale distantie.

Bars en restaurants hebben het recht om afhaalmaaltijden te verkopen. Hun volledige heropening vindt plaats op 1 juni, net als die van schoonheidssalons of kappers. Op 18 mei kunnen al alle detailhandelaren weer open, evenals musea, culturele bezienswaardigheden en bibliotheken. De scholen blijven tot september gesloten. Reizen blijft beperkt binnen de woongemeente en is alleen gekoppeld aan werk en gezondheid.

Spanje

De extreem strikte opsluiting van Spanje werd op 26 april versoepeld met de toestemming voor kinderen om een uur te gaan wandelen met een volwassene en sinds zaterdag met de toestemming voor mensen ouder dan 14 jaar om individueel te sporten of lopen onder strikte voorwaarden. Vanaf maandag kunnen sommige kleine bedrijven zoals kappers klanten op afspraak individueel ontvangen. Bars en restaurants mogen afhaalmaaltijden verkopen. Het mondmasker is verplicht tijdens verplaatsingen.

Op de Balearen en Canarische Eilanden mogen de meeste winkels, musea en de terrassen van bars en restaurants met beperkte capaciteit weer open, evenals hotels met voorwaarden. De rest van het land volgt op 11 mei. Bioscopen en theaters gaan normaal gesproken twee weken later weer open. De scholen zijn tot september gesloten.

Duitsland

De meeste winkels van minder dan 800 vierkante meter zijn in Duitsland reeds op 20 april heropend. In sommige deelstaten (Saarland, Saksen-Anhalt, Bremen) gaan de scholen vanaf maandag geleidelijk weer open. Ook de kappers gaan weer beginnen. Gebedshuizen, musea, gedenktekens, dierentuinen en speelplekken kunnen dat ook doen of hebben dat al gedaan.

Cultuurcentra, bars, restaurants - behalve bezorgingen -, speeltuinen en sportvelden, blijven gesloten. Grote bijeenkomsten blijven tot ten minste 31 augustus verboden. Het mondmasker wordt verplicht in het vervoer en in winkels.

Oostenrijk

Wenen heeft al toestemming gegeven voor de heropening van bepaalde niet-essentiële bedrijven. Grote voedingswinkels, kappers en buitensportfaciliteiten (tennis, golf ...) zijn dit weekend heropend. Reisbeperkingen worden opgeheven, bijeenkomsten tot 10 personen toegelaten, met respect voor sociale afstand. De verwachting is dat restaurants medio mei weer open gaan. Een mondmasker is verplicht bij verplaatsingen.

Portugal

Boekhandels en autodealers gaan in Portugal maandag weer open. De lokale handel, tot 200 m², met uitzicht op de straat, kan met verplicht masker ook weer open. Kapsalons en schoonheidssalons kunnen dat ook op afspraak. Sommige openbare diensten, zoals belastingcentra, gaan op afspraak weer open - met een verplicht masker. In het openbaar vervoer is het masker verplicht. Individuele buitensporten zijn toegestaan.

Middelbare scholen, musea, kunstgalerijen, restaurants en cafés heropenen op 18 mei, theaters en bioscopen op 1 juni, met regels voor sociale afstand.

Slovenië

Maandag komt er in Slovenië een heropening van caféterrassen en restaurants, kappers, musea, boekhandels. Er is ook een hervatting van professionele sporttraining. Er geldt een mondmaskerplicht in gesloten openbare ruimtes, transport en winkels.

Hongarije

Buiten Boedapest: heropening van terrassen, stranden en openbare baden van cafés en restaurants. Hervatting van professionele sporttraining. Masker vereist op openbaar vervoer.

Polen

De Poolse regering kondigt de opening aan van hotels, winkelcentra, een deel van culturele instellingen, waaronder bibliotheken en enkele musea. Vanaf woensdag kunnen kinderdagverblijven en kleuterscholen weer opengaan, maar de lokale autoriteiten waarvan ze afhankelijk zijn, hebben aangekondigd dat de meeste van hen gesloten zullen blijven.

Kroatië

Sommige winkels, musea, bibliotheken en het openbaar vervoer zijn vorige week heropend. Religieuze bijeenkomsten zijn sinds zaterdag toegestaan. Op maandag kunnen diensten met nauw contact met de klant, zoals kappers, weer opengaan. Op 11 mei zijn de terrassen, bars en restaurants aan de beurt. Bijeenkomsten zijn toegestaan voor maximaal 10 personen en kleuterscholen en scholen worden op vrijwillige basis heropend.

Servië

Maandag heropening van cafés en restaurants in Servië met sociale afstand, openbaar vervoer, intercitytreinen en langeafstandsbus met verplicht dragen van een masker. De winkelcentra gaan op 8 mei weer open, de kleuterscholen op 11 mei. De avondklok blijft gehandhaafd.

Griekenland

Bijna 10 procent van de gesloten bedrijven zal maandag weer kunnen worden geopend: boekhandels, kapsalons en schoonheidssalons, elektronica en sportartikelenwinkels, tuincentra. Op 11 mei kunnen alle andere winkels weer open, met uitzondering van winkelcentra die tot 1 juni gesloten zijn.

Scandinavische landen

In IJsland gaan universiteiten, musea en kapsalons maandag weer open. Denemarken en Noorwegen behoorden in een semi-insluitingsregime tot de eerste Europese landen die hun beperkingen versoepelden. De Denen keerden op 15 april als eerste terug naar school.

Hoe zat het ook alweer op het vlak van versoepelingen in België maandag? Hier een overzicht.

