Een dagje vroeger op vakantie? Ouders riskeren tot 1.000 euro boete bij schoolverzuim in Duitsland

22 mei 2018

14u12

Bron: Bild 8 Nog voor de schoolvakantie officieel van start ging in Duitsland, liepen de vertrekhallen van de luchthavens er vrijdagochtend al vol met kinderen. In het zuiden van het land genieten schoolkinderen momenteel van een twee weken durende vakantie. De Duitse regering is absoluut niet opgezet met het schoolverzuim. Wie zijn kind tegen beter weten in zonder toestemming van de school een dagje vroeger meeneemt op reis riskeert een fikse boete die kan oplopen tot 1.000 euro.

Schoolverzuim wordt in Duitsland streng bestraft met boetes, maar dat verhinderde meer dan twintig gezinnen niet om nog voor de start van het weekend op vakantie te vertrekken. De politie hield vrijdag in het zuiden van Duitsland verschillende controles op schoolverzuim. Agenten betrapten op de luchthaven van Neurenberg tien families met kinderen. Ook in de luchthaven van Memmingen was er sprake van elf gezinnen die zonder toestemming van de schooldirectie hun kinderen van school weghielden.

De problematiek is niet nieuw. Ouders vertrekken in de dagen voor een schoolvakantie vaak op reis, omdat het dan goedkoper is. Uit onderzoek blijkt dat vliegtickets ruim 8,2% goedkoper zijn. Ook hotels geven vlak voor de start van een schoolvakantie vaak 40% korting. Dat schrijft de Duitse krant Bild.

Volgens de Beierse minister van Onderwijs Bernd Sibler (CSU) zijn goedkopere prijzen geen geldig argument voor schoolverzuim. “Alle ouders moeten zich ervan bewust worden dat ze een rolmodel zijn voor hun kinderen”, aldus Sibler. Een geldboete – die verschilt naargelang de regio – is volgens de minister een gepaste maatregel.

Ook in België nemen heel wat ouders hun kinderen nog voor de start van de schoolvakantie mee op reis. Om het schoolverzuim tegen te gaan voerde de vorige minister van Onderwijs, Pascal Smet, de regel in dat kinderen een doktersbriefje nodig hadden als ze voor het rapport al op reis vertrokken. De huidige minister van Onderwijs, Hilde Crevits, twijfelde aan de zin van het verplichte doktersbriefje en voerde deze maatregel vorig schooljaar weer af. Vandaag gelden dus dezelfde regels als in de rest van het schooljaar. Wie in België zijn kind wil thuishouden om persoonlijke redenen, kan daarvoor toestemming vragen aan de directie.