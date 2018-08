Een dag op pad met de Robin Hood van de cannabis Haro Kraak

23 augustus 2018

11u58

Bron: de Volkskrant 0

Weinigen worden blij van een dagvaarding, maar voor Rinus Beintema komt een droom uit. Wordt zijn wietolie eindelijk legaal?

Een leven lang heeft Rinus Beintema in de illegale wietkwekerij gewerkt, totdat hij genoeg had van het criminele milieu. Haast bij toeval werd hij het boegbeeld van de legalisatielobby. We lopen een dag met hem mee, om te zien hoe hij zijn kruistocht tegen het cannabisbeleid voert.

Vanochtend viel-ie op de mat, zegt Rinus Beintema opgewekt, terwijl hij de envelop openvouwt met het politielogo erop. Eindelijk, de brief waar hij al jaren op wacht, die het begin moet zijn van zijn juridische strijd om het cannabisbeleid open te breken. "Ik wil het plantje vrij krijgen."

In het kantoortje van de Social Club Leeuwarden, gelegen aan een industrieterrein aan de rand van de stad, strijkt Beintema (51) over zijn lange grijze baard. Vanuit hier runt hij stichting Suver Nuver, waarvan 11 duizend mensen lid zijn. In ruil voor een kostendekkende donatie van 10 euro krijgen zij een zakje van 10 milliliter wietolie per post opgestuurd.

Op het spreekuur ontvangt hij in dit hoofdkantoor (annex clubhuis) en op zeven andere locaties in Nederland mensen die meer willen weten over wietolie. Mensen die vaak ten einde raad zijn. Die teleurgesteld zijn door de reguliere gezondheidszorg en op zoek gaan naar alternatieven.

"Hierbij verzoek ik u om te verschijnen op het politiebureau te Heerenveen", leest Beintema met zichtbaar genoegen voor, "om als verdachte verhoord te worden over het bereiden en verstrekken van wietolie."

