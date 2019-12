Een dag na topoverleg vreest Poetin nieuw 'Srebrenica' in Oekraïne mvdb

10 december 2019

19u24

Bron: ANP 0 De Russische president Vladimir Poetin vreest voor een Srebrenica-achtig bloedbad in Oost-Oekraïne. Dat zou volgens hem kunnen plaatsvinden als Oekraïense troepen de controle krijgen over de grens tussen de pro-Russische rebellenrepublieken en Rusland, berichten Russische media.

Poetin deed de uitspraak een dag na zijn eerste ontmoeting met de nieuwe Oekraïense president, Volodimir Zelenski. De Russische leider vreest dat Oekraïense nationalisten aan het moorden kunnen slaan in de opstandige ministaatjes Donetsk en Loehansk als de veiligheid van inwoners daar niet wordt gegarandeerd.

"De Oekraïense zijde zegt altijd: geef ons de mogelijkheid de grens te sluiten met troepen. Wel, ik kan me indenken wat dan zal gebeuren. Het wordt een Srebrenica", aldus Poetin. Hij wil dat werk wordt gemaakt van een amnestieregeling voor mensen in de rebellengebieden.

Poetin verwees naar het beruchte bloedbad bij het Bosnische Srebrenica, waar in juli 1995 duizenden moslimmannen en -jongens zijn gedood. Dat gebeurde nadat de enclave, die onder bescherming stond van Nederlandse VN-militairen, onder de voet was gelopen door de troepen van de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic.