Eén dag en Trump heeft twee nieuwe processen van vrouwen aan zijn been kv TK

20 maart 2018

20u26

Bron: NY Times, Reuters, CNN 3 Naast pornoster Stormy Daniels zijn er nog twee andere vrouwen die het leven van president Trump vandaag niet gemakkelijk maken. Voormalig Playboymodel Karen McDougal, die beweert dat ze in het verleden een affaire had met Trump, heeft vandaag een rechtszaak aangespannen waarmee ze haar geheimhoudingsovereenkomst hoopt nietig te laten verklaren. Summer Zervos, de vrouw die Trump er in 2016 van beschuldigde haar aangerand te hebben, kreeg vandaag van de rechter groen licht voor de gerechtsprocedure.

McDougal spande de rechtszaak aan tegen American Media Inc (AMI), de uitgever van de National Enquirer - een tabloid die gerund wordt door een goede vriend van Trump. Het blad betaalde haar in 2016 150.000 dollar om te zwijgen over haar affaire met de toenmalige presidentskandidaat.

Volgens McDougal zou haar toenmalige advocaat, Keith Davidson, in het geniep onderhandeld hebben met Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen over de deal met AMI.

McDougal beweert in de gerechtsdocumenten dat ze tussen 2006 en 2007 een tien maanden durende buitenhuwelijkse "romantische relatie" had met Donald Trump. De vastgoedmagnaat zou in die periode ook een affaire gehad hebben met pornoster Stormy Daniels. Trumps vrouw Melania beviel in 2006 van hun zoon Barron.

"Erin geluisd"

Het Playboymodel vraagt dat haar overeenkomst met de uitgeverij nietig verklaard wordt omdat ze erin geluisd werd. Bovendien had de overeenkomst tot doel de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden en wordt erin gedreigd met gerechtelijke stappen om iemand te doen zwijgen over zaken van openbaar belang. McDougal noemde de overeenkomst ook een illegale gift van AMI aan de Trumpcampagne, wat een inbreuk vormt op de federale verkiezingswet.

"Holle beloftes"

Vorige maand publiceerde het magazine The New Yorker dat McDougal een affaire zou gehad hebben met Donald Trump en dat AMI haar zou betaald hebben om haar te betalen voor de rechten op haar verhaal, om het vervolgens niet te publiceren.

"AMI heeft me belogen, heeft holle beloftes gemaakt en heeft me herhaaldelijk geïntimideerd en gemanipuleerd. Ik wil gewoon de gelegenheid om de zaken te verduidelijken en verder te gaan met mijn leven, vrij van dit bedrijf, zijn bedrijfsleiders en zijn advocaten", aldus McDougal in een verklaring.

Lasterzaak

Vandaag besliste een rechter in New York ook dat Trump zich zal moeten verdedigen in een lasterzaak die tegen hem werd aangespannen tegen de Californische restauranthouder Summer Zervos. Zervos beschuldigt hem van seksuele intimidatie nadat ze verscheen in zijn voormalige realityshow 'The Apprentice'.

Zervos kwam in de weken voor de presidentsverkiezingen van 2016 naar buiten met het nieuws dat ze door Trump werd aangerand in 2007. Hij zou haar twee keer op de mond gekust hebben tijdens een lunchmeeting in zijn kantoor in New York en ook op een ander moment in Beverly Hills. Ze zegt dat hij haar agressief kuste en haar borst aanraakte. Trump ontkende de beschuldigingen.

De verjaringstermijn voor het vermeende wangedrag was echter al voorbij, dus probeerden Zervos en haar advocate Gloria Allred een ander aanpak: ze spanden een proces aan tegen Trump voor laster. Daarin beweren ze dat Trump Zervos' reputatie heeft geschaad door haar een leugenaar te noemen.

De president van de Verenigde Staten heeft geen immuniteit en is onderworpen aan de wet voor puur persoonlijke handelingen. Rechter Jennifer Schecter

De advocaten van Trump probeerden de zaak te laten annuleren met het argument dat de president heeft voor immuniteit voor dergelijke rechtszaken. De rechter koos echter partij voor Zervos. "Niemand staat boven de wet. Het staat vast dat de president van de Verenigde Staten geen immuniteit heeft en onderworpen is aan de wet voor puur persoonlijke handelingen", schreef rechter Jennifer Schecter in haar verdict.

De advocaten van Trump hebben tien dagen de tijd om te antwoorden.

Pornoster

Vorige week spande ook pornoster Stormy Daniels - echte naam Stephanie Clifford - een proces aan tegen de Amerikaanse president om onder haar zwijgovereenkomst uit te geraken. Aanstaande zondag zou Daniels tijdens een uitzending van het CBS-programma '60 Minutes' meer details geven over haar affaire met de president. Het valt nog af te wachten of het Witte Huis daar nog een stokje voor zal steken.

Daniels advocaat Michael Avenatti overhandigde vandaag aan verscheidene Amerikaanse media de resultaten van een leugendetectortest die Stormy Daniels aflegde in 2011 over haar affaire met Trump. Volgens het rapport is de kans dat de vrouw tijdens de test loog kleiner dan één procent.

Op de vragen of Daniels omstreeks juli 2006 onbeschermde seks had met Donald Trump en of ze vaginale seks had met Donald Trump antwoordde Daniels telkens bevestigend.

De test werd afgenomen in opdracht van Bauer Publishing, dat eigenaar is van onder andere het magazine InTouch, dat Daniels in 2011 interviewde over haar affaire. Het interview werd pas dit jaar gepubliceerd.

Technically I didn't sleep with the POTUS 12 years ago. There was no sleeping (hehe) and he was just a goofy reality TV star. But I digress...People DO care that he lied about it, had me bullied, broke laws to cover it up, etc. And PS...I am NOT going anywhere. xoxoxo https://t.co/Js9sEnanIk Stormy Daniels(@ StormyDaniels) link