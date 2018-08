Een bizon op je pad? Neem vooral geen voorbeeld aan deze man AV

03 augustus 2018

11u56

Wat moet je doen als je een bizon kruist? Eén tip: neem vooral geen voorbeeld aan deze man die een bizon durfde te bespotten in het Yellowstone National Park in Amerika.

Lindsey Jones reed met haar gezin door het natuurpark toen auto's plots langzamer begonnen rijden en stopten op de weg omdat een bizon er voorbij zwierf. Echter, één man sprong uit zijn auto en stapte af op het imposante dier - dat doorgaans gemakkelijk 1600 kilogram weegt. Jones haalde meteen haar camera tevoorschijn en begon het voorval te filmen.

In het filmpje is te zien hoe de waaghals langzaam het dier benadert en trots op zijn borst klopt. Wanneer de bizon de man in het vizier krijgt, draait het beest zich onmiddellijk om en maakt het zich klaar om aan te vallen. Toch deinst de man niet terug. In plaats daarvan gromt hij en treitert hij de bizon opnieuw.

De bizon wil de man vervolgens voor een tweede keer aanvallen. Jones, de vrouw achter de camera, roept terwijl: "Oh god, ik durf niet meer kijken!" "Ga daar weg!", schreeuwt iemand anders vanuit een auto.

Gelukkig voor de man verliest de bizon snel zijn interesse en keert het dier zich van de onbevreesde kerel af. Na een laatste blik, druipt ook de man af.

Jones postte het filmpje op Facebook, waar het al meer dan 4 miljoen keer werd bekeken. Het blijft onduidelijk of de man, waarvan de identiteit nog niet bekend is, op de vingers werd getikt door de parkwachters van Yellowstone.

Eerdere incidenten

Dit jaar alleen verwondden bizons al 3 mensen in het Yellowstone National Park.

De 59-jarige Kim Hancock werd in juni aangevallen door een bizon tijdens een wandeling in groep langs een promenade in het Lower Geyser Basin. Ze bevond zich op 3 meter afstand van het dier, terwijl een veilige afstand tot een bizon minimaal 25 meter bedraagt. Op een bepaald moment werd de bizon geïrriteerd en stak het dier de promenade over. Vervolgens viel het de groep aan. Daarbij stootte hij tegen Hancocks heup. De bizon vluchtte daarna onmiddellijk weg.

Ook in mei werden 2 vrouwen aangevallen door een bizon met kalf.

Het Yellowstone National Park is de enige plaats in de VS waar wilde bizons sinds de prehistorie onafgebroken leven. De bizons die er nu rondlopen, zijn de rechtstreekse nazaten van de bizons die eeuwen geleden al in het park rondwandelden. De kudde in Yellowstone telde in 2015 4.900 bizons. Het zou gaan om de grootste kudde in de VS op publiek gebied.