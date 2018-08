Een bezoek aan het interactief museum Corpus: waarom is een tripje door het menselijk lichaam zo populair?

Olaf Tempelman

27 augustus 2018

17u29

Bron: de Volkskrant

Interactief museum Corpus is in zijn tienjarig bestaan uitgegroeid tot een van de populairste attracties in Nederland. Letse, Portugese en Hollandse bezoekertjes vergapen zich aan 3D-zaadcellen, anale roltrappen en broodjes kaas. Waarom is het zo snel zo populair geworden?