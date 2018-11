Eén Amerikaanse staatsburger bevindt zich momenteel in de ruimte, maar ook zij mag stemmen TT

06 november 2018

15u49

Bron: Belga 0 Zelfs al zijn ze verder weg dan ooit van hun woning, dan kunnen Amerikaanse astronauten alsnog bij een stembusslag hun stem uitbrengen vanuit de ruimte, zo heeft space.com gemeld.

Door een wet van 1997 van Texas kunnen astronauten, die voornamelijk wonen in de regio Houston waar het Johnson Space Center gevestigd is, hun stem uitbrengen vanuit de ruimte.

De gegadigden moeten zowat zes maanden tevoren een speciaal stembiljet aanvragen. Op verkiezingsdag zelf sturen ze dat elektronisch via een beveiligd systeem naar beneden.

De eerste astronaut die daarvan gebruik maakte was David Wolf, die zijn stem in 1997 uitbracht in een lokale verkiezing vanuit het Russische ruimtestation Mir.

Momenteel is er maar één Amerikaanse staatsburger in de ruimte, met name Serena Aunon-Chancellor in het Internationaal Ruimtestation ISS. Op de vraag of zij al dan niet zou stemmen, gaf ze geen antwoord.

Normaal had ook Nick Hague in de spacemeccano moeten zijn. Maar samen met een Russische collega keerde hij op 11 oktober door een mankement in de Sojoez-raket kort na lancering van op Bajkonoer dankzij een veiligheidssysteem meteen naar Kazachstan terug.

Volgens space.com had Hague de procedure opgestart om vanuit het ISS te kunnen stemmen. Na zijn veilige landing kon hij die nog omzetten in vervroegd stemmen. Hij deed dat met zijn gezin op 27 oktober.