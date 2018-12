Een aardbeving, een vliegcrash en nu opnieuw een tsunami: 2018 was een rampjaar voor de inwoners van Indonesië IVI

23 december 2018

10u23 0 De tsunami die de stranden rond de Straat van Soenda bereikte, is de laatste van een reeks rampen die Indonesië het afgelopen jaar heeft getroffen. Het land kreeg eerder dit jaar onder andere ook al een dodelijke aardbevingen en een vliegramp te verduren.

Op 18 juni is een overbeladen veerboot gezonken op het Tobameer op het eiland Sumatra. Aan boord zaten zo'n 164 mensen. De boot sloeg om tijdens een storm. Niemand overleefde de kapseizing.



Op 3 juli besloten de autoriteiten om de zoektocht naar de slachtoffers te staken. Net op die dag sloeg het noodlot opnieuw toe: een veerboot met 139 mensen zonk voor de kust van het eiland Sulawesi. Daarbij zijn 34 mensen omgekomen.

Aardbeving treft Lombok

In juli kreeg het toeristische eiland Lombok te maken met een aardbeving met een magnitude van 6.4. Daarbij lieten 17 mensen het leven. Maar op 5 augustus werd het eiland getroffen door een nog zwaarder beving (6.9 op de schaal van Richter). Honderden mensen zijn omgekomen. Ook in de dagen en weken erna volgende verschillende zware naschokken. Zo liep de dodentol uiteindelijk op tot 564.

Aardbeving en tsunami vernielen Sulawesi

Op 28 september werd het eiland Sulawesi getroffen door een aardbeving met een magnitude van 7.5. Daarop volgde een tsunami. Het stadje Palu werd zo goed als volledig van de kaart geveegd. Er volgden ook nog 170 naschokken, die de reddingsoperaties bemoeilijkten. Officieel zijn er 2.256 doden gevallen, maar er zijn nog steeds meer dan 1.000 vermisten. Zo'n 10.600 mensen raakten gewond.

Enkele dagen later barstte op het eiland ook nog een vulkaan uit. De 1.800 meter hoge Soputan spuwde as en rook zo’n vier kilometer de lucht in. Er zijn daarbij geen slachtoffers gevallen.

Vliegtuig stort neer in Javazee

Op 29 oktober stortte Lion Air- vlucht 610 neer in de Javazee. Het toestel was op weg van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië gelegen op het eiland Java, naar Pangkal Pinang, gelegen op het eiland Bangka. Enkele minuten nadat het vliegtuig was opgestegen, kwam het in de problemen. Het stortte neer met 189 mensen aan boord. Er waren geen overlevenden.



Een week later werden de families van de inzittenden naar de plaats gebracht waar het toestel in zee is gestort.