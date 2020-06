Eén aanwezige op massademonstratie Amsterdam is besmet met coronavirus mvdb

18 juni 2020

11u06

Bron: ANP 76 Eén persoon die de massademonstratie in Amsterdam op 1 juni heeft bijgewoond , is besmet met het coronavirus. De Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) Amsterdam bevestigt een bericht op de website van RTL Nieuws.



Volgens een woordvoerster van de overheidsinstantie had de betoger op het moment dat hij of zij bij het protest was nog geen klachten en heeft dus geen anderen kunnen besmetten.

Duizenden aanwezigen demonstreerden maandagavond 1 juni op het centrale plein De Dam in de nasleep van het overlijden van George Floyd, de zwarte Amerikaan die in Minneapolis stierf door politiegeweld. De antiracismedemonstratie trok veel meer mensen dan vooraf was ingeschat. Daardoor kon er niet voldoende afstand worden gehouden volgens de coronaregels. Deze waren nog maar net versoepeld.



Ook is niet duidelijk of de bron van de besmetting op de Dam ligt, aldus de zegsvrouw. Dat de demonstrant besmet is met het coronavirus, kwam naar voren in een bron- en contactonderzoek van een ander persoon. Burgemeester Femke Halsema kreeg veel kritiek omdat ze de massademonstratie liet doorgaan.

Brussel

De incubatietijd van het coronavirus bedraagt twee weken. Het nieuws heeft mogelijk ook gevolgen voor ons land. Een week na Amsterdam volgde de massademonstratie in Brussel waarbij tienduizend demonstranten aanwezig waren. Het merendeel van hen droeg op zondag 7 juni een mondmasker, maar hield zich niet aan de omgangsafstand.

