Edward Snowden: “Niets over contact met aliens in geheime stukken VS te vinden” Techredactie

24 oktober 2019

13u59

Bron: AD.nl 0 De Amerikanen hebben geen bewijs dat er buitenaards leven is. Ook was de eerste maanlanding in 1969 geen doorgestoken kaart en is klimaatverandering wel degelijk een probleem. Dat zegt voormalig CIA-medewerker en klokkenluider Edward Snowden in een nieuwe podcast, meldt CNN.

Snowden had toegang tot geheime documenten van de VS toen hij werkzaam was voor de inlichtingendiensten. Hij ging op zoek naar antwoorden. “Voor zover ik weet hebben aliens nooit contact opgenomen met de aarde", zei hij. “En mocht je benieuwd zijn: ja, de mens is daadwerkelijk op de maan geland, klimaatverandering is echt en chemtrails bestaan niet.”



De zaken die Snowden opsomt worden door complotdenkers vaak in twijfel getrokken. Chemtrails zijn volgens complotdenkers de witte strepen die in de lucht te zien zijn achter een vliegtuig. Ze zouden er onder andere zijn om moedwillig chemische stoffen te verspreiden in plaats van waterdamp.

Goed verborgen

“Over aliens kon ik echt niets vinden. En als ze ergens verborgen zijn, dan worden ze goed verborgen. Want zelfs iemand van binnenuit kan ze niet vinden", zei Snowden. Snowden lekte in 2013 geheime documenten over spionageactiviteiten door de NSA. Sinds zijn onthullingen verblijft hij in Rusland.



De Verenigde Staten willen Snowden vervolgen vanwege het lekken van geheime informatie. Hij toonde aan hoever de Amerikaanse inlichtingendiensten gaan in het bespioneren van burgers. Tot op de dag van vandaag kan hij niet vrij reizen, dit om arrestatie door de VS te voorkomen.

Bestseller

Snowden schreef een boek genaamd ‘Permanent Record’. Zijn memoires zijn een bestseller. De VS spande een zaak aan om te voorkomen dat hij van de opbrengsten van de uitgave kan profiteren. Omdat hij de inlichtingendiensten niet vooraf inzage gaf en om toestemming vroeg, wil Washington alles confisqueren.