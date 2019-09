Edward Snowden bereid om terug te keren naar VS als hij een "eerlijk proces" krijgt jv

16 september 2019

17u53

Bron: afp 0 Terugkeren naar de Verenigde Staten is "mijn ultieme doel" maar "ik wil een eerlijk proces". Dat heeft de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden gezegd in een interview dat vandaag op CBS werd uitgezonden aan de vooravond van de publicatie van zijn memoires.

Snowden, een voormalige werknemer van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA, die nu asiel heeft gekregen in Rusland, is in de VS aangeklaagd wegens spionage en diefstal van staatsgeheimen.

"Ik zou graag terug willen keren naar de Verenigde Staten, dat is mijn ultieme doel, maar ik ga de rest van mijn leven niet in de gevangenis doorbrengen", zei Snowden tegen CBS. "Ik heb een basiseis waar we het allemaal over eens moeten zijn: ik moet een eerlijk proces krijgen." Snowden verdenkt er de Amerikaanse autoriteiten van "een ander soort proces" te willen voeren met "speciale procedures".

"Ze willen niet dat de jury de redenen onderzoekt die me ertoe hebben aangezet om te handelen", aldus Snowden aan CBS. "Ze willen alleen dat er onderzocht wordt of mijn acties legaal of illegaal waren, niet of ze moreel goed of fout waren.”

"Het is niet moeilijk om een proces te voeren over de vraag of ik de wet heb overtreden", geeft Edward Snowden toe, maar volgens hem "is dit de minst interessante vraag" en zouden de juryleden eerder over de gevolgen van zijn acties moeten oordelen. "Zijn die de Verenigde Staten ten goede gekomen of hebben ze het land schade berokkend?"

Edward Snowden heeft asiel aangevraagd in ongeveer 20 landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, die hem om verschillende redenen hebben geweigerd. "We zullen zien hoe ze reageren op mijn nieuwe boek", zegt hij vandaag.

Zijn memoires met als originele titel ‘Permanent Record’ worden morgen in ruim twintig landen uitgebracht. In het Nederlands verschijnt het boek als ‘Onuitwisbaar’.