Édouard Philippe boekt verkiezingszege in Le Havre, extreemrechts op kop in Perpignan jv

28 juni 2020

21u09

Bron: ANP/AFP 0 De Franse premier Édouard Philippe is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Le Havre. In Perpignan geven de exitpolls een zege aan voor extreem-rechts. Het zou de eerste Franse stad met meer dan 100.000 inwoners zijn waar Rassemblement national, de partij van Marine Le Pen, de macht grijpt.

Philippe was al burgemeester van de havenstad van 2010 tot 2017. Tijdens de campagne liet hij verstaan dat hij de stad niet zou besturen zolang hij premier is. Hij haalde het in de tweede ronde van de verkiezingen met 58,83 procent van de stemmen van Jean-Paul Lecoq van de communistische PCF. President Emmanuel Macron feliciteerde Philippe onmiddellijk met dat succes.

In Perpignan, een stad met 120.000 inwoners in het zuidoosten van Frankrijk, haalt de extreemrechtse kandidaat Louis Aliot (Rassemblement national) het volgens de exitpolls. Hij nam het op tegen uittredend burgemeester Jean-Marc Pujol (Les Républicains).

Als de officiële cijfers die overwinning bevestigen, zou het de eerste keer zijn dat extreemrechts de macht grijpt in Perpignan. Het zou ook de tweede grote Franse stad zijn die onder extreemrechts bestuur komt, na Toulon tussen 1995 en 2001.