Eddie (26) werkte enkele jaren geleden nog bij McDonald's. Nu is hij vastgoedmiljonair

13 februari 2018

19u41

Eddie Dilleen uit Sidney heeft twaalf eigendommen, goed voor een vermogen van 1,3 miljoen euro. Toch werkte hij enkele jaren geleden nog bij McDonald's voor 300 euro per week. "Ik was al sinds mijn zestiende gefascineerd door vastgoed", vertelt Eddie.

Eddie was amper 19 toen hij in een eerste huis investeerde met een kleine 13.000 euro die hij in zijn jeugd en met zijn job bij McDonald’s bij elkaar had gespaard. Zes banken hadden hem al een lening geweigerd, maar uiteindelijk kon hij toch een klein huisje van 88.000 euro op de kop tikken. Eddie verhuurde het huis en zette zo zijn eerste stapjes in de vastgoedwereld.

Sparen

Zeven jaar later mag Eddie zich vastgoedmiljonair noemen. Zijn eerste huis is intussen drie keer meer waard en de elf andere eigendommen in zijn portfolio brengen elke maand een smak huurgeld op. Toch had Eddie het als kind niet breed. Zijn moeder was alleenstaand en moest rondkomen met een uitkering. Het was vooral zijn strenge spaarregime die hem uit de armoede heeft gered. “Jongeren van vandaag sparen gewoon niet genoeg”, vindt Eddie. “Veel jongeren zetten niet genoeg opzij voor de toekomst. Je moet plezier hebben, maar ondertussen moet je ook voorbereid zijn voor de komende 15 à 20 jaar.”

Strategie

Eddie investeert alleen in huizen of appartementen met hoge huurprijzen. “Ik zoek eigendommen dicht bij steden die veel huurgeld opleveren. Ik zoek in verschillende regio’s, want zolang je er zelf niet gaat wonen, maakt de regio niet uit.”

Hoeveel brengt dat per jaar op?

Naast zijn vastgoedbusiness heeft Eddie nog een vaste job in sales. Die job levert hem 40.000 euro per jaar op. Momenteel heeft hij zo’n 800.000 euro schulden, maar jaarlijks komt er ook 82.000 euro aan huurgelden binnen. Na uitgaven voor afbetalingen, verzekeringen, belastingen en onderhoud houdt Eddie daar nog 13.000 euro van over.

Eddie is niet van plan om op zijn lauweren te rusten. Hij wil zijn portfolio uitbouwen tot minstens vijftig eigendommen, zodat hij zijn passief inkomen kan vergroten tot zo’n 125.000 euro per jaar.