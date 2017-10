Ecuadoraanse president stelt interim-vicepresident aan ib

De president van Ecuador, Lenin Moreno, heeft een tijdelijke vicepresident aangesteld als vervanger voor Jorge Glas, die in voorlopige hechtenis wordt gehouden. Maria Vicuna zal de taken van Glas op haar nemen tijdens zijn "tijdelijke afwezigheid", luidt een decreet. Glas is bevoegd voor stedelijke ontwikkeling.

Het openbaar ministerie beschuldigde Glas ervan deel uit te maken van een corruptienetwerk met banden met het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht. Dat bedrijf gaf toe meer dan 785 miljoen dollar aan steekpenningen te hebben betaald in twaalf landen.

Staatscontracten

Topmanagers binnen het bedrijf hebben aan de Braziliaanse aanklagers verteld dat ze enkele miljoenen dollars hebben betaald in Ecuador, om staatscontracten binnen te rijven tijdens de tweede termijn van de voormalige president Rafael Correa (2013-217), toen Glas ook vicepresident was. Glas zit momenteel vast in de gevangenis van de hoofdstad Quito.