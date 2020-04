Ecuadoraanse (74) ‘sterft’ aan corona maar wordt dan weer wakker in ziekenhuis NLA

25 april 2020

13u54

Bron: Der Spiegel 4 COVID-19-chaos alom. De familie van de 74-jarige Alba Maruri uit Ecuador waren in de waan dat zij aan het coronavirus overleden was. De vrouw lag eigenlijk nog steeds in het ziekenhuis, waar ze na drie weken uit haar coma ontwaakte.

De vrouw werd per ongeluk voor dood verklaard door een verwisseling. Maruri werd met symptomen van COVID-19 in het ziekenhuis van Guayaquil opgenomen, waar ze op 27 maart ‘stierf’. Een week later werd een lijk overgebracht naar de naaste familie, dat zonder identificatie gecremeerd werd.

Maruri leefde de hele tijd nog en lag eigenlijk in coma in het ziekenhuis. Dat zei haar neef Juan Carlos Ramírez tegen persagentschap AFP. Gisteren ontwaakte de vrouw, tot grote verrassing van de familie, en bleek ze al die tijd dus nog in leven te zijn geweest.

De Ecuadoraanse stad is zwaar getroffen door het coronavirus. De vergissing is te wijten aan het hoge aantal ziekenhuisopnames en doden, waardoor het overzicht moeilijk te bewaren is.